BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Frühe Anlage
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09.11.2026 10:03:46
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: Hätte sich eine BB Biotech-Investition von vor 10 Jahren gerechnet?
Vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BB Biotech-Papier bei 51,75 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 193,237 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 51,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 971,01 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,29 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von BB Biotech bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie ging am 11.12.1997 an die Börse SWX. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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