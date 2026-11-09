SPI-Wert BB Biotech-Aktie: Hätte sich eine BB Biotech-Investition von vor 10 Jahren gerechnet?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BB Biotech-Papier bei 51,75 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 193,237 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 51,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 971,01 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,29 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie ging am 11.12.1997 an die Börse SWX. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at