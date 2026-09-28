SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 28.09.2023 wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,30 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, befänden sich nun 242,131 BB Biotech-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 51,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 372,88 CHF wert. Mit einer Performance von +23,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,82 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Anteile an der Börse SWX war der 11.12.1997. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at