SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,85 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, befänden sich nun 204,708 BB Biotech-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 870,01 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 14.08.2026 auf 53,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,70 Prozent vermehrt.

BB Biotech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,92 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at