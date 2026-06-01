SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Am 01.06.2025 wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BB Biotech-Aktie letztlich bei 29,35 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,407 BB Biotech-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 43,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,72 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,72 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,41 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at