BB Biotech Aktie

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WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

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Profitabler BB Biotech-Einstieg? 27.07.2026 10:04:12

SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren BB Biotech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 31,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 318,471 BB Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 50,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 178,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,78 Prozent vermehrt.

BB Biotech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,80 Mrd. CHF gelistet. Das BB Biotech-IPO fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines BB Biotech-Anteils lag damals bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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