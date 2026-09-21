BB Biotech Aktie

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WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

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BB Biotech-Investment 21.09.2026 10:03:43

SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BB Biotech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,40 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,473 BB Biotech-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BB Biotech-Aktien wären am 18.09.2026 1 436,81 CHF wert, da der Schlussstand 52,30 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,68 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete BB Biotech eine Marktkapitalisierung von 2,88 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des BB Biotech-Papiers bei 27,87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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