SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BB Biotech-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,766 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Papiere wären am 23.10.2026 134,72 CHF wert, da der Schlussstand 48,70 CHF betrug. Damit wäre die Investition 34,72 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte BB Biotech einen Börsenwert von 2,69 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der BB Biotech-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at