SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BB Biotech-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BB Biotech-Aktie bei 39,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 251,256 BB Biotech-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BB Biotech-Aktie auf 50,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 763,82 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,64 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,79 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Papiers auf 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at