BB Biotech Aktie

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WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992

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BB Biotech-Investition 14.09.2026 10:03:41

SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BB Biotech eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.09.2016 wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 48,85 CHF wert. Bei einem BB Biotech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,047 BB Biotech-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 52,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,47 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,47 Prozent angezogen.

BB Biotech war somit zuletzt am Markt 2,89 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des BB Biotech-Anteils fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Ein BB Biotech-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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