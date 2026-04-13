BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Profitables BB Biotech-Investment?
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13.04.2026 10:03:42
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Aktie betrug an diesem Tag 49,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das BB Biotech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 201,816 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,95 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 071,64 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,28 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Anteils auf 27,87 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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