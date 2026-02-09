SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das BB Biotech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BB Biotech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 251,889 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 11 725,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 46,55 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 17,25 Prozent gleich.

Am Markt war BB Biotech jüngst 2,57 Mrd. CHF wert. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag des BB Biotech-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at