SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 82,80 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,208 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 49,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,78 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 59,78 CHF, was einer negativen Performance von 40,22 Prozent entspricht.

Der Marktwert von BB Biotech betrug jüngst 2,72 Mrd. CHF. Das BB Biotech-Papier wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at