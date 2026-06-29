SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das BB Biotech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BB Biotech-Aktie bei 30,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das BB Biotech-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,733 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.06.2026 1 558,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Anteils auf 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at