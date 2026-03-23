SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie gebracht.

Am 23.03.2021 wurde die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BB Biotech-Anteile an diesem Tag bei 84,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 117,786 Anteilen. Die gehaltenen BB Biotech-Papiere wären am 20.03.2026 5 347,47 CHF wert, da der Schlussstand 45,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 46,53 Prozent gesunken.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,51 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX war der 11.12.1997. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at