BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Langfristige Investition
|
20.04.2026 10:03:41
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 79,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,262 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 46,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,95 Prozent verringert.
Der Marktwert von BB Biotech betrug jüngst 2,58 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der BB Biotech-Papiere fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Das BB Biotech-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BB Biotech AG
|
10:03
|SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.04.26
|SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
23.03.26
|SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Zürich: SPI sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu BB Biotech AG
Aktien in diesem Artikel
|BB Biotech AG
|50,30
|0,20%