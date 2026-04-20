SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BB Biotech-Aktien gewesen.

Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 79,25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,262 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 46,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,95 Prozent verringert.

Der Marktwert von BB Biotech betrug jüngst 2,58 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der BB Biotech-Papiere fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Das BB Biotech-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at