BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Frühe Anlage
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das BB Biotech-Papier an diesem Tag bei 45,50 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,198 BB Biotech-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,85 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 94,18 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,82 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte BB Biotech einen Börsenwert von 2,36 Mrd. CHF. Das BB Biotech-IPO fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie belief sich damals auf 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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