BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|BB Biotech-Investition
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,193 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,14 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Papiers am 08.05.2026 auf 44,75 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,86 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BB Biotech eine Börsenbewertung in Höhe von 2,47 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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