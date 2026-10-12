SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BB Biotech von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in BB Biotech eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BB Biotech-Aktie bei 50,25 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,900 BB Biotech-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 978,11 CHF, da sich der Wert einer BB Biotech-Aktie am 09.10.2026 auf 49,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,19 Prozent verringert.

BB Biotech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,71 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Papiere an der Börse SWX war der 11.12.1997. Zum Börsendebüt der BB Biotech-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at