BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Performance unter der Lupe
|
12.10.2026 10:03:45
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BB Biotech von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BB Biotech-Aktie bei 50,25 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,900 BB Biotech-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 978,11 CHF, da sich der Wert einer BB Biotech-Aktie am 09.10.2026 auf 49,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,19 Prozent verringert.
BB Biotech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,71 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Papiere an der Börse SWX war der 11.12.1997. Zum Börsendebüt der BB Biotech-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,87 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BB Biotech AG
Analysen zu BB Biotech AG
Aktien in diesem Artikel
|BB Biotech AG
|53,20
|0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.