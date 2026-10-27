SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Zur Schlussglocke waren BELIMO-Anteile an diesem Tag 532,00 CHF wert. Bei einem BELIMO-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,797 BELIMO-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 530,08 CHF, da sich der Wert einer BELIMO-Aktie am 26.10.2026 auf 773,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,30 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von BELIMO belief sich jüngst auf 9,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at