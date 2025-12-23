BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Lohnendes BELIMO-Investment?
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das BELIMO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 373,00 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,681 BELIMO-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 2 097,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 782,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 109,79 Prozent erhöht.
Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.25
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)