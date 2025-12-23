SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BELIMO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das BELIMO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 373,00 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,681 BELIMO-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 2 097,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 782,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 109,79 Prozent erhöht.

Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at