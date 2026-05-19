SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BELIMO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.05.2016 wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 131,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 0,763 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 587,79 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 18.05.2026 auf 770,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 487,79 Prozent.

Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at