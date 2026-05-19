BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Rentables BELIMO-Investment?
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.05.2016 wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 131,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 0,763 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 587,79 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 18.05.2026 auf 770,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 487,79 Prozent.
Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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