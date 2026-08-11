BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Profitable BELIMO-Investition?
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11.08.2026 10:04:10
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 168,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,595 BELIMO-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 842,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 501,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 401,19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von BELIMO belief sich zuletzt auf 10,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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