SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BELIMO eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BELIMO-Anteile bei 124,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,803 BELIMO-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 662,25 CHF, da sich der Wert einer BELIMO-Aktie am 23.02.2026 auf 824,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 562,25 Prozent angezogen.

BELIMO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at