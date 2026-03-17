BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Lohnende BELIMO-Anlage? 17.03.2026 10:03:59

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BELIMO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 355,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,281 BELIMO-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 684,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,41 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92,41 Prozent.

Insgesamt war BELIMO zuletzt 8,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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