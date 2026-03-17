BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Lohnende BELIMO-Anlage?
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 355,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,281 BELIMO-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 684,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,41 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92,41 Prozent.
Insgesamt war BELIMO zuletzt 8,42 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
10:03
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Montagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)