SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die BELIMO-Aktie bei 118,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 8,475 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 563,56 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 01.12.2025 auf 774,50 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 6 563,56 CHF, was einer positiven Performance von 556,36 Prozent entspricht.

Insgesamt war BELIMO zuletzt 9,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at