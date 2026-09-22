BELIMO Aktie

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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Profitable BELIMO-Investition? 22.09.2026 10:03:35

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BELIMO-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.09.2023 wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 426,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,235 BELIMO-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 190,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 810,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 90,17 Prozent.

Alle BELIMO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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