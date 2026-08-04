BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Langfristige Investition 04.08.2026 10:03:42

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BELIMO-Papier bei 471,00 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,231 BELIMO-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (855,00 CHF), wäre die Investition nun 18 152,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,53 Prozent gesteigert.

Am Markt war BELIMO jüngst 10,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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