SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.01.2016 wurde die BELIMO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die BELIMO-Aktie an diesem Tag bei 114,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BELIMO-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,336 BELIMO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 874,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 76 331,88 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 663,32 Prozent zugenommen.

BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at