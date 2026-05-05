BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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Frühe Investition 05.05.2026 10:03:51

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BELIMO-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 441,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,268 BELIMO-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.05.2026 1 636,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 721,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63,61 Prozent angezogen.

Der BELIMO-Wert an der Börse wurde auf 8,76 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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