BELIMO Aktie

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WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

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BELIMO-Investment 01.09.2026 10:03:56

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BELIMO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 481,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,208 BELIMO-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 855,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 177,57 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 77,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 10,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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