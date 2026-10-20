SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BELIMO-Investment gewesen.

Am 20.10.2023 wurde die BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BELIMO-Anteile an diesem Tag bei 383,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,608 BELIMO-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 755,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 969,22 CHF wert. Damit wäre die Investition 96,92 Prozent mehr wert.

Insgesamt war BELIMO zuletzt 9,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at