BELIMO Aktie

BELIMO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BELIMO-Investment im Blick 03.02.2026 10:04:03

SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BELIMO-Papiers betrug an diesem Tag 663,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BELIMO-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,151 BELIMO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,88 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 02.02.2026 auf 848,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,88 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 10,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BELIMO Holding AG

mehr Nachrichten