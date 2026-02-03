SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BELIMO-Papiers betrug an diesem Tag 663,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BELIMO-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,151 BELIMO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,88 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 02.02.2026 auf 848,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,88 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 10,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at