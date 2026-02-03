BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Investment im Blick
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BELIMO-Papiers betrug an diesem Tag 663,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BELIMO-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,151 BELIMO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,88 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 02.02.2026 auf 848,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,88 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 10,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
03.02.26
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Belimo hat Umsatzwachstum im Jahr 2025 beschleunigt (EQS Group)
|
19.01.26
|Belimo Accelerated Sales Growth in 2025 (EQS Group)
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
13.01.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.01.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)