SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 454,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die BELIMO-Aktie investierten, hätten nun 22,026 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 827,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 215,86 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 82,16 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 10,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at