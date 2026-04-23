Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividendenausschüttung 23.04.2026 10:02:30

SPI-Wert Bell-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Bell-Dividendenauszahlung

SPI-Wert Bell-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Bell-Dividendenauszahlung

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Bell Investoren eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Bell am 22.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF auszuschütten. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Alles in allem zahlt Bell 43,90 Mio. CHF an Aktionäre. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Gesamtausschüttung damit nicht verändert.

Bell-Ausschüttungsrendite

Via SIX SX beendete der Bell-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 198,80 CHF. Heute wird das Bell-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Bell-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 weist der Bell-Titel eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent auf. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,67 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Bell via SIX SX 29,75 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -26,73 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Bell

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 7,01 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,51 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten der Bell-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Bell beläuft sich aktuell auf 1,237 Mrd. CHF. Das KGV von Bell beläuft sich aktuell auf 20,12. 2025 setzte Bell 4,885 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 11,11 CHF.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bell AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Bell AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bell AG 204,00 -4,67% Bell AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen