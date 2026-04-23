SPI-Wert Bell-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Bell-Dividendenauszahlung

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Bell am 22.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF auszuschütten. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Alles in allem zahlt Bell 43,90 Mio. CHF an Aktionäre. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Gesamtausschüttung damit nicht verändert.

Bell-Ausschüttungsrendite

Via SIX SX beendete der Bell-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 198,80 CHF. Heute wird das Bell-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Bell-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2025 weist der Bell-Titel eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent auf. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,67 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Bell via SIX SX 29,75 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -26,73 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Bell

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 7,01 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,51 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten der Bell-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Bell beläuft sich aktuell auf 1,237 Mrd. CHF. Das KGV von Bell beläuft sich aktuell auf 20,12. 2025 setzte Bell 4,885 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 11,11 CHF.

Redaktion finanzen.at