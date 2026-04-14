SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie gebracht.

Bell-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bell-Aktie an diesem Tag 258,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,685 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 200,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 756,29 CHF wert. Mit einer Performance von -22,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bell wurde am Markt mit 1,26 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at