SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bell-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 266,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,376 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,72 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 05.10.2026 auf 236,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 11,28 Prozent verkleinert.

Alle Bell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at