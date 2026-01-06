SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bell-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Bell-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 244,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bell-Aktie investiert, befänden sich nun 0,409 Bell-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,75 CHF, da sich der Wert eines Bell-Papiers am 05.01.2026 auf 217,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 11,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bell einen Börsenwert von 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at