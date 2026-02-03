Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Bell-Performance
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 5 Jahren verloren
Das Bell-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bell-Aktie betrug an diesem Tag 253,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,945 Bell-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 223,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,83 Prozent.
Bell war somit zuletzt am Markt 1,39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!