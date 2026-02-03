SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie Anlegern gebracht.

Das Bell-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bell-Aktie betrug an diesem Tag 253,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,945 Bell-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 223,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 881,66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,83 Prozent.

Bell war somit zuletzt am Markt 1,39 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

