Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Profitables Bell-Investment?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Bell-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 296,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,373 Bell-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 811,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 240,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 18,89 Prozent vermindert.
Bell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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