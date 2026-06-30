SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bell eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Bell-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bell-Papier an diesem Tag bei 321,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hat, hat nun 3,115 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 181,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 565,11 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 43,49 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at