Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Bell-Anlage im Blick
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Bell-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 333,89 CHF. Bei einem Bell-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,950 Bell-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 373,03 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 27.07.2026 auf 179,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,27 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Bell belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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