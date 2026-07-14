SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bell-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Bell-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 265,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,377 Bell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bell-Aktie auf 179,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,57 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 32,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bell eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at