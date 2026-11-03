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Bell Aktie

Bell ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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Lohnende Bell-Anlage? 03.11.2026 10:03:41

SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bell-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bell-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Bell-Aktie an diesem Tag 266,50 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hat, hat nun 3,752 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 254,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 953,10 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 4,69 Prozent vermindert.

Bell wurde am Markt mit 1,56 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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