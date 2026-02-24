SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bell-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Bell-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Bell-Anteile an diesem Tag 251,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,976 Bell-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 214,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 850,89 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 14,91 Prozent.

Bell war somit zuletzt am Markt 1,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at