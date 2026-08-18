Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Lukrative Bell-Anlage?
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bell-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Bell-Aktie bei 293,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 34,130 Bell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 217,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 406,14 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 25,94 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Bell belief sich jüngst auf 1,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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