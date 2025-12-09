Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Lukratives Bell-Investment?
|
09.12.2025 10:03:51
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die Bell-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bell-Anteile bei 250,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,400 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 223,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,20 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,80 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bell AGmehr Nachrichten
Analysen zu Bell AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bell AG
|233,50
|-0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.