SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bell eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Bell-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bell-Anteile bei 250,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,400 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 223,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,20 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,80 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bell bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at