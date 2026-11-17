Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Rentable Bell-Investition?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bell-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bell-Aktie bei 373,22 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,268 Anteilen. Die gehaltenen Bell-Papiere wären am 16.11.2026 70,74 CHF wert, da der Schlussstand 264,00 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 29,26 Prozent.
Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,65 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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