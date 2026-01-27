SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Bell-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 27.01.2023 wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 239,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,418 Bell-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 220,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,93 Prozent.

Bell wurde am Markt mit 1,38 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at