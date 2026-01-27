Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|
27.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 3 Jahren angefallen
Am 27.01.2023 wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 239,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,418 Bell-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Bell-Papiers auf 220,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,93 Prozent.
Bell wurde am Markt mit 1,38 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
