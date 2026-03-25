Bellevue Aktie

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WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100

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Ausschüttung 25.03.2026 10:02:32

SPI-Wert Bellevue-Aktie: Bellevue-Aktionäre erhalten weniger Dividende

SPI-Wert Bellevue-Aktie: Bellevue-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Bellevue-Aktionäre.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Bellevue am 24.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,15 CHF je Aktie vereinbart. So ermäßigte sich die Bellevue-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 78,57 Prozent. 9,30 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Bellevue hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 38,57 Prozent verkleinert.

Aktie mit Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging der Bellevue-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 8,18 CHF aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Bellevue, demnach wird der Bellevue-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Bellevue-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Bellevue-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Bellevue-Titel eine Dividendenrendite von 1,49 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 6,22 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Bellevue via SIX SX um 78,81 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -15,85 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Bellevue

Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 8,20 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Bellevue

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Bellevue steht aktuell bei 109,410 Mio. CHF. Bellevue verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 71,33. 2025 setzte Bellevue 52,980 Mio. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,14 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bellevue Group

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