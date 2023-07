SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Bellevue-Investment eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bellevue-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bellevue-Anteile an diesem Tag 22,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,386 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2023 gerechnet (26,70 CHF), wäre die Investition nun 117,11 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 17,11 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Bellevue eine Börsenbewertung in Höhe von 343,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at